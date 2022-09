Após ter passado a noite no castelo de Balmoral, na Escócia, onde na quinta-feira morreu Isabel II, Carlos regressou a Londres num avião da Royal Air Force (Força aérea britânica), e deslocou-se em viatura para o palácio.

À saída do veículo que o transportava, acompanhado da rainha consorte Camilla, o soberano de 73 anos aproximou-se da multidão, separados por grades de proteção. De seguida, apertou aos mãos das pessoas, com muitas a entoarem "God Save the King!", ou por vezes o hino britânico.

De seguida, e pela primeira vez no seu reinado, foi içado o estandarte real no palácio para assinalar a presença do monarca na sua principal residência.

Quando o soberano está ausente, é a bandeira britânica -- chamada de Union Jack -- que flutua no palácio.

O rei Carlos III atravessou depois o pátio com Camilla, a sua mulher e que a partir de agora rainha consorte, e de seguida entrou no edifício.

Carlos deve emitir a partir do Blue Drawing Room o seu primeiro discurso de monarca, que será difundido pela televisão às 18H00 locais (mesma hora em Lisboa).

Durante esta intervenção será registada uma foto oficial.

Carlos III deverá receber igualmente Liz Truss antes de ser proclamado oficialmente rei na manhã de sábado.

A Rainha Isabel II morreu aos 96 anos no Castelo de Balmoral, na Escócia, após mais de 70 anos do mais longo reinado da história do Reino Unido.

Elizabeth Alexandra Mary Windsor nasceu em 21 de abril de 1926, em Londres, e tornou-se Rainha de Inglaterra em 1952, aos 25 anos, na sequência da morte do pai, George VI, que passou a reinar quando o seu irmão abdicou.

Após a morte da monarca, o seu filho primogénito assume aos 73 anos as funções de Rei como Carlos III.

PCR // APN

Lusa/Fim