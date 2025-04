Em dia que é também de luto nacional pela morte do Papa Francisco, milhares de pessoas responderam ao apelo para celebrar nas ruas o 25 de Abril e encheram a Avenida da Liberdade para o tradicional desfile comemorativo da Revolução de 1974.

Nas laterais daquela artéria da capital, outras tantas esperavam para ver passar o desfile, uma multidão que se estendia da zona do Marquês de Pombal à Praça dos Restauradores.

"Venho desde que me lembro de ser gente. É uma manifestação de amor pela liberdade, pela democracia, num tempo em que isso é cada vez mais necessário, dado o ressurgimento da extrema-direita. A única resposta é afirmar a alternativa pela liberdade, pela democracia", disse à Lusa um dos manifestantes.

Acompanhado de alguns amigos, Paulo Coimbra alertou para o crescimento de forças antidemocrática, que vê como uma resposta à incapacidade de os partidos do centro defenderem a democracia, através do Serviço Nacional de Saúde, da escola pública e de uma sociedade inclusiva.

Ao lado, João Paulo Telo também não é estreante no tradicional desfile do 25 de Abril, mas não participou sempre. "Só recentemente é que comecei a vir assiduamente. Nos primeiros anos achei que não era preciso e agora é", sublinhou.

As ameaças mais recentes reforçam a ideia de que a democracia é um projeto inacabado, mas na qual muitos ainda mantêm esperança, como Lurdes Pedro, que também foi até à Avenida apesar do luto nacional pela morte do Papa Francisco, entre quinta-feira e sábado.

"Onde ele estiver, estará muito contente, porque ele lutou muito por isso também, pela liberdade, pelo povo, pelos mais desfavorecidos, por todos", considerou.

Sobre a democracia, admite que "há muita coisa para melhorar", mas acredita que é possível, votando "no partido certo", uma esperança partilhada por José Neves, que foi um dos membros fundadores do PS em 1973.

No dia 25 de abril de 1974 estava exilado em Londres, Reino Unido. Viveu a Revolução dos Cravos à distância, mas garante que foi o dia mais feliz da sua vida.

Por recomendação de alguns camaradas socialistas, incluindo o ex-Presidente da República Mário Soares, não regressou logo a Lisboa, mas em 1975 já estava no país e participo nas primeiras eleições livres.

"Vivi esse dia com uma alegria inusitada, uma satisfação que não tenho palavras para descrever e ainda hoje me emociono", recorda.

Passados 50 anos, conta como, ao ouvir o discurso do líder do Chega, André Ventura, na sessão solene comemorativa do 51.º aniversário do 25 de Abril de 1974 na Assembleia da República, pensou que aquela "linguagem inadequada" também faz parte da democracia.

"Nestes 51 anos de democracia, sem dúvida que ainda não atingimos o grau de perfeição que desejamos e que o nosso povo merece, mas, acima de tudo, é a liberdade e é a democracia", afirmou.

Entre os cravos vermelhos e bandeiras Portugal, partidos e movimentos associativos, os participantes erguiam também cartazes em que era possível ler mensagens como "Em cada rosto igualdade", "A revolução será feminista ou não será", "As mulheres ciganas também fizeram o 25 de abril ".

Outros dirigiam-se ao Governo, com avisos de que "Se o país continuar assim, a Assembleia voltará a ser um ninho de lacraus (escorpiões)".

Também Mariana Cruz deixou críticas ao executivo e comentou, em concreto, a decisão de decretar três dias de luto nacional pela morte do Papa Francisco, coincidindo com o 25 de Abril.

"É absolutamente ridículo", classificou, defendo que foi a "oportunidade perfeita para cancelarem o 25 de Abril à maneira deles" e que Francisco seria o primeiro a apoiar a mensagem do dia de hoje.

Mais de uma hora depois de as duas chaimites marcarem o arranque da marcha, os primeiros participantes chegavam ao Rossio, onde a Associação 25 de Abril encerrou o desfile com um discurso de Adelino Costa, que substituiu Vasco Lourenço nessa tarefa.

"Os ideais do 25 de Abril estiveram presentes no nosso percurso histórico nos últimos 50 anos e continuam bem vivos na sociedade portuguesa, (...) porém, há muitas ameaças a surgir no nosso horizonte", alertou, defendendo que "Portugal tem de continuar a ser um país livre, justo, solidário e amante da paz".

No final, ouviu-se novamente uma das senhas da revolução, a "Grândola, Vila Morena", de Zeca Afonso, entoada em uníssono uma última vez.

MCA/BIZC // JPS

Lusa/Fim