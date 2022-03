Promovido pela câmara municipal, o Festival do Crato e a 36.ª Feira de Artesanato e Gastronomia regressam este ano àquela vila alentejana, entre os dias 23 e 27 de agosto, após dois anos de sucessivos adiamentos devido à pandemia de covid-19.

O espetáculo de Miguel Araújo, agendado para 25 de agosto, foi hoje o primeiro a ser anunciado para esta edição do certame, num ano em que o artista, considerado "um dos melhores compositores e intérpretes da sua geração", celebra vinte anos de carreira.

Segundo a organização, trata-se de um concerto "único" e "preparado especialmente para este evento", no qual Miguel Araújo vai estar em palco com três convidados, os músicos António Zambujo e Ana Bacalhau e o ator César Mourão.

O alinhamento "está ainda no 'segredo dos deuses', mas fica a promessa de um concerto arrebatador que perdurará, seguramente, na memória coletiva", prometeu a organização.

Apesar de ainda não revelar os nomes dos restantes artistas do cartaz musical deste ano, a organização garantiu que os visitantes vão poder assistir a uma programação "forte e eclética", com "alguns dos melhores artistas nacionais e internacionais da atualidade".

Além de voltar a disponibilizar uma zona de acampamento, a organização indicou que será também montado um palco 'after-hours' com atuação de vários DJ durante a madrugada.

Paralelamente aos espetáculos no recinto do Festival do Crato, o espaço da Feira de Artesanato e Gastronomia vai incluir um 2.º palco, com concertos diários de "raiz tradicional, infantil e cultural".

Nesse mesmo espaço, os visitantes vão poder também adquirir produtos regionais, peças de artesanato nacionais e internacionais e saborear vários pratos ligados à comida tradicional.

De acordo com a organização, as entradas na feira são gratuitas e, quanto aos bilhetes diários e aos passes para os cinco dias do festival de música, vão estar à venda a partir desta sexta-feira.

