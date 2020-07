As autoridades de saúde mexicanas indicaram, na sexta-feira, que 2.281 mortes são consideradas suspeitas, aguardando-se análises laboratoriais para se confirmar a causa do óbito.

As cinco entidades com maior número de casos acumulados são Cidade do México (57.271), Estado do México (42.079), Tabasco (14.461), Puebla (14.035) e Veracruz (13.610), indicaram as autoridades.

Só a Cidade do México representa um quinto de todos os casos confirmados no país.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 561 mil mortos e infetou mais de 12,58 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 1.654 pessoas das 46.221 confirmadas como infetadas, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

MIM//MIM

Lusa/Fim