No mesmo período, foram diagnosticados 2.810 novos casos, fazendo subir para 2.086.938 o total de infeções desde o início da pandemia.

No domingo, as autoridades mexicanas confirmaram que o subsecretário da Promoção e Prevenção da Saúde, Hugo López-Gatell, responsável pela gestão da pandemia no país, está hospitalizado desde quarta-feira, depois de ter sido diagnosticado com covid-19, em 20 de fevereiro.

O México é o terceiro país do mundo com mais mortes provocadas pelo novo coronavírus, atrás dos Estados Unidos e do Brasil, e o 13.º em número de infeções, de acordo com a contagem independente da Universidade Johns Hopkins (EUA).

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.526.075 mortos no mundo, resultantes de mais de 113,7 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

