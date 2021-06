Além disso, as autoridades comunicaram 3.649 infeções nas últimas 24 horas, elevando o número total de casos confirmados para 2.452.469.

Com estes números, o México é o país com o quarto maior número de mortes, atrás dos Estados Unidos, Brasil e Índia, e o décimo quinto em número de casos confirmados, de acordo com a contagem da Universidade Johns Hopkins.

A pandemia de provocou, pelo menos, 3.787.127 mortos no mundo, resultantes de mais de 175,1 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 17.045 pessoas dos 856.740 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

