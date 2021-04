Desde o início da pandemia, o país contabilizou 204.147 óbitos e 2.250.458 casos de covid-19.

O México é o terceiro país do mundo com mais mortes devido à covid-19, atrás dos Estados Unidos e do Brasil, sendo o 14.º mundial e em número total de casos, de acordo com a contagem independente da Universidade norte-americana Johns Hopkins.

Com 126 milhões de habitantes, o país iniciou a campanha de vacinação em 24 de dezembro, tendo já administrado a primeira dose da vacina a pouco mais de nove milhões de pessoas, com mais de um milhão a receberem a segunda dose necessária para completar o processo de vacinação.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.847.182 mortos no mundo, resultantes de mais de 130,6 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 16.879 pessoas dos 823.335 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

