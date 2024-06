"Este parlamento não trabalha com um Governo e uma oposição, trabalha com uma maioria", disse Roberta Metsola, no hemiciclo do PE depois de uma atualização às projeções dos resultados das eleições europeias, em Bruxelas.

A presidente do PE insistiu que é necessário "construir uma maioria para encontrar as melhores soluções para os problemas dos cidadãos" e anunciou que a partir de terça-feira começam as reuniões entre os líderes dos grupos políticos que compõem o parlamento para criar essa maioria.

Questionada sobre os problemas que o crescimento da extrema-direita pode trazer, Roberta Metsola não respondeu diretamente e disse apenas que é preciso "perceber a responsabilidade que os cidadãos colocam nos representantes" eleitos pelos 27 países da União Europeia.

"Vamos decidir sobre questões não só institucionais, mas também com consequências para a vida dos nossos cidadãos", acrescentou.

Sobre o escândalo de corrupção "Qatargate", que abalou a instituição no final de 2022, Roberta Metsola considerou que o próximo parlamento "está equipado com as barreiras apropriadas" e capaz de "fazer soar os alarmes se voltasse a acontecer".

O PE "hoje é mais eficaz e mais transparente", comentou.

AFE // PSC

Lusa/Fim