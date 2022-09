A 19.ª edição da iniciativa, que se prolonga até dia 01 de outubro, promete "uma viagem por propostas culturais que evidenciam o papel cívico da arte e da cultura", além de assinalar o regresso da programação regular aos principais espaços culturais do concelho.

"O objetivo é trazer à população e à comunidade uma variedade de espetáculos, dentro de diferentes linguagens artísticas", disse à agência Lusa a vereadora Rosinda Pimenta.

Segundo a responsável pelo pelouro da Cultura no município alentejano, a programação do evento é "dirigida a vários públicos" e foi preparada com "a preocupação de juntar à arte o conteúdo mais reivindicativo e consciencializador que esta tem".

"Tentamos chamar a atenção para algumas problemáticas, utilizando a arte como uma forma de comunicação e de divulgação de mensagens relacionadas, por exemplo, com o combate às alterações climáticas", frisou.

A par disso, acrescentou, a programação da 'Arte Non Stop' em 2022 inclui propostas "com ligação à arte comunitária" e envolve os "projetos de natureza cultural que estão a decorrer no território".

O evento vai passar pelos principais espaços culturais do concelho, nomeadamente cineteatro Marques Duque, galeria do castelo, Casa das Artes Mário Elias, pavilhão multiusos, convento de São Francisco (todos em Mértola) e cineteatro da Mina de São Domingos.

O evento arranca hoje, pelas 14:00, com a exibição do filme "Os trabalhos e os dias", de C. W. Winter e Andres Edström, no cineteatro Marques Duque.

Na sexta-feira, às 18:00, é inaugurada a exposição "Teresa Magalhães: um pouco mais longe", com curadoria de José Alexandre de S. Marcos (18:00), e, pelas 21:00, exibido o filme "A metamorfose dos pássaros", seguido de uma conversa com a realizadora Catarina Vasconcelos e o produtor Pedro Fernandes Duarte.

O espetáculo de 'clown' "Rojo", com Mirea Miracle (19:00), e o concerto dos 'Beautify Junkyards' (21:30) marcam o programa de sábado, sendo que, no domingo, é apresentada a peça de teatro "O estado do mundo (quando acordas)?", pela companhia Formiga Atómica (16:00).

Durante a semana há a destacar o espetáculo de dança "Meio no meio", de Victor Hugo Pontes (terça-feira às 21:00) e um concerto de Gaspar Varela & Yerai Cortés (sexta-feira às 18:00).

Ao longo destes dias, a programação do evento inclui ainda teatro para as escolas, exposições e oficinas de 'clown social', de composição gráfica, e de vídeo e som.

O 'Arte Non Stop' termina no dia 01 de outubro, com o espetáculo de dança "Bownd", com Catarina Campos e Melissa Sousa (19:00), e o concerto de Pedro Mafama (21:30).

CYMP // MCL

Lusa/Fim