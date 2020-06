Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal indicou à agência Lusa que o afogamento, para o qual foi dado o alerta às 14:16, ocorreu na piscina do Parque de Campismo Vasco da Gama.

A mesma fonte disse que o óbito foi confirmado no local pelo médico da viatura médica de emergência e reanimação (vmer) do Barreiro, adiantando que psicólogos do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) prestaram apoio aos familiares.

Contactada pela Lusa, fonte da GNR precisou que a vítima é um menino de dois anos.

As operações de socorro mobilizaram os Bombeiros do Pinhal Novo e elementos do INEM e da GNR, num total de 13 operacionais, apoiados por sete veículos.

