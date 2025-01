"Foi uma noite agradável com Donald Trump, a quem agradeço as boas-vindas. Pronta para trabalharmos juntos", declarou Meloni nas suas redes sociais, na sua primeira mensagem sobre o encontro com o Donald Trump, em Mar-a-Lago, na Florida.

A imprensa italiana noticiou hoje que o encontro terá durado cinco horas, durante as quais os dois responsáveis jantaram e assistiram a um documentário sobre o sistema judicial norte-americano.

A agência noticiosa Efe refere que o gabinete de Meloni manteve a viagem da chefe de Governo de Itália aos Estados Unidos em segredo e que esta deslocação só foi tornada pública algumas horas antes de o avião onde a primeira-ministra seguia aterrar.

Além da declaração de Meloni nas redes sociais e de algumas fotografias com Trump, a equipa da chefe do executivo não divulgou publicamente mais pormenores sobre o que discutiu com o Presidente norte-americano eleito, que toma posse este mês.

No entanto, fontes da imprensa italiana e norte-americana afirmaram que foram abordados vários assuntos da atualidade, incluindo as tarifas aduaneiras, a guerra na Ucrânia, o conflito no Médio Oriente e a detenção da jornalista italiana Cecilia Sala no Irão.

De acordo com analistas e meios de comunicação social, a detenção de Sala foi mesmo o principal motivo da viagem de Meloni.

A sua detenção pelo Irão estará ligada à detenção, em Itália, do engenheiro iraniano Mohammad Abedini, de quem os Estados Unidos da América pedem a extradição sob a acusação de fornecer componentes de drones à Guarda Revolucionária Iraniana.

Estes episódios, aponta a Efe, põem em causa os laços de Roma com Teerão e envolvem a Itália num caso com amplas ramificações internacionais, colocando o Governo de Meloni no centro da tempestade das disputas entre os Estados Unidos e o Irão.

Dada a sensibilidade do assunto, e enquanto a diplomacia e os serviços secretos italianos trabalham para garantir a libertação da jornalista, a família da profissional apelou a um 'apagão' mediático.

O encontro entre Meloni e Trump acontece antes de o atual Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, se deslocar a Itália, entre 09 e 12 de janeiro, naquela que será a sua última viagem ao estrangeiro enquanto líder dos Estados Unidos.

