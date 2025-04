O Grande Colégio Universal, no Porto, lidera este ano a tabela realizada pela Lusa, que contabiliza apenas as 525 escolas que no verão do ano passado realizaram pelo menos 100 exames do ensino secundário.

Os alunos do Colégio Universal fizeram 191 provas e a média foi de 16,51 valores, não muito distante da média interna atribuída pelos professores do colégio ao trabalho realizado pelos seus alunos ao longo do ano (17,04 valores).

As 10 escolas com melhores classificações médias voltam a ser nomes já conhecidos que, noutros anos, chegaram a ocupar o primeiro lugar das tabelas como o Colégio Nossa Senhora do Rosário, no Porto, que agora aparece em 2.º lugar com 16,42 valores, o Colégio Efanor, em Matosinhos (3.º lugar com 16,36 valores), ou D. Diogo de Sousa, em Braga (4.º lugar com 15,91 valores).

Em 5.º lugar aparece a primeira escola da zona de Lisboa, o Colégio de S. Tomás, seguido do Salesianos de Lisboa - Colégio Oficinas de São José e o Colégio Campo de Flores, em Almada.

Num universo de 448 escolas públicas e 76 privadas, é preciso descer até ao 33.º lugar para encontrar a primeira pública com melhor média nacional: a Escola Básica e Secundária Dr. Ferreira da Silva, em Oliveira de Azeméis.

A média dos 125 exames dos alunos da escola do distrito de Aveiro foi de 13,85 valores e representa uma melhoria dos estabelecimentos públicos em relação ao ano anterior, quando a primeira escola surgiu apenas em 39.º lugar com uma média ligeiramente mais baixa (13,23).

A lista das 10 públicas com melhores resultados nos exames também são "repetentes" nestas andanças e muitas já ocuparam várias vezes o primeiro lugar: A Escola Tomaz Pelayo, em Santo Tirso, surge agora em 2.º lugar, seguindo-se a Secundária D. Filipa de Lencastre, em Lisboa, a Eça de Queirós, na Póvoa de Varzim e a Escola Artística António Arroio, também em Lisboa.

Olhando apenas para as 30 públicas com melhores resultados médios nos exames, a maioria situa-se no norte.

Por oposição, no final da tabela geral, com as médias nacionais mais baixas, surgem nove escolas públicas e uma privada, todas situadas na área metropolitana de Lisboa e todas com médias nacionais negativas.

Estas são habitualmente escolas que recebem mais alunos de famílias carenciadas, uma condição que continua a ditar o insucesso escolar: Os dados do Ministério da Educação mostram que os alunos sem Apoio Social Escolar (ASE) tiveram melhores notas a todas as disciplinas quando comparados com os colegas beneficiários de ASE.

A Escola Secundária da Baixa da Banheira, em Vale da Amoreira, na Moita, surge este ano no fim da tabela e os dados do Infoescolas revelam que a taxa de alunos que chumba ou abandona a escola é mais do dobro da média nacional.

Os dados disponibilizados pela tutela permitem ainda perceber que as raparigas continuam a ter melhores desempenhos do que os rapazes.

Quadro das 10 melhores e 10 piores da tabela geral

Distrito Escola Média Exame (Valor) Média Exame (%) Nºde Exames Classificação Porto Grande Colégio Universal 16.51413613 165.1413613 191 1 Porto Colégio Nossa Senhora do Rosário 16.42635815 164.2635815 497 2 Porto Colégio Efanor 16.36338028 163.6338028 213 3 Braga Colégio D. Diogo de Sousa 15.91927711 159.1927711 581 4 Lisboa Colégio de S. Tomás 15.39047619 153.9047619 357 5 Lisboa Salesianos de Lisboa - Colégio Oficinas de São José 15.32933709 153.2933709 709 6 Setúbal Colégio Campo de Flores 15.20495868 152.0495868 242 7 Porto Colégio Novo da Maia 15.12172775 151.2172775 382 8 Porto Colégio Nova Encosta 15.08843537 150.8843537 147 9 Lisboa Colégio Moderno 15.07692308 150.7692308 481 10 Lisboa Escola Básica e Secundária Mestre Domingos Saraiva, Algueirão, Sintra 8.641958042 86.41958042 143 515 Lisboa Escola Básica e Secundária Dr. Azevedo Neves, Damaia, Amadora 8.598170732 85.98170732 164 516 Setúbal Escola Básica e Secundária de Santo António, Barreiro 8.481460674 84.81460674 178 517 Lisboa Escola Básica e Secundária Rainha D. Leonor de Lencastre, Sintra 8.436842105 84.36842105 152 518 Lisboa Escola Básica e Secundária de Mães d'Água, Falagueira, Amadora 8.270198675 82.70198675 151 519 Lisboa Escola Secundária Fonseca Benevides, Lisboa 7.911184211 79.11184211 152 520 Lisboa Escola Secundária José Cardoso Pires, Loures 7.897175141 78.97175141 177 521 Lisboa Escola Secundária de Camarate, Loures 7.373134328 73.73134328 134 522 Lisboa Externato Álvares Cabral 6.901290323 69.01290323 155 523 Setúbal Escola Secundária da Baixa da Banheira, Vale da Amoreira, Moita 6.592248062 65.92248062 129 524

Quadro das 10 melhores e 10 piores escolas públicas classificadas

Distrito Escola Média Exame (Valor) Média Exame (%) Numero de Exames Classificação Aveiro Escola Básica e Secundária Dr. Ferreira da Silva, Oliveira de Azeméis 13.8552 138.552 125 33 Porto Escola Secundária Tomaz Pelayo, Santo Tirso 13.52204969 135.2204969 322 37 Lisboa Escola Básica e Secundária D. Filipa de Lencastre, Lisboa 13.17700787 131.7700787 635 40 Porto Escola Secundária Eça de Queirós, Póvoa de Varzim 13.13667263 131.3667263 1118 42 Lisboa Escola Artística António Arroio, Lisboa 13.13182731 131.3182731 996 43 Porto Escola Secundária Garcia de Orta, Porto 13.03304348 130.3304348 690 46 Lisboa Colégio Militar 12.95755396 129.5755396 139 47 Aveiro Escola Básica e Secundária Dr. Serafim Leite, São João da Madeira 12.92669492 129.2669492 236 48 Leiria Escola Secundária Raul Proença, Caldas da Rainha 12.89878472 128.9878472 576 50 Coimbra Escola Secundária Infanta D. Maria, Coimbra 12.84674221 128.4674221 706 51 Coimbra Escola Secundária Jaime Cortesão, Coimbra 8.658677686 86.58677686 121 514 Lisboa Escola Básica e Secundária Mestre Domingos Saraiva, Algueirão, Sintra 8.641958042 86.41958042 143 515 Lisboa Escola Básica e Secundária Dr. Azevedo Neves, Damaia, Amadora 8.598170732 85.98170732 164 516 Setúbal Escola Básica e Secundária de Santo António, Barreiro 8.481460674 84.81460674 178 517 Lisboa Escola Básica e Secundária Rainha D. Leonor de Lencastre, Sintra 8.436842105 84.36842105 152 518 Lisboa Escola Básica e Secundária de Mães d'Água, Falagueira, Amadora 8.270198675 82.70198675 151 519 Lisboa Escola Secundária Fonseca Benevides, Lisboa 7.911184211 79.11184211 152 520 Lisboa Escola Secundária José Cardoso Pires, Loures 7.897175141 78.97175141 177 521 Lisboa Escola Secundária de Camarate, Loures 7.373134328 73.73134328 134 522 Setúbal Escola Secundária da Baixa da Banheira, Vale da Amoreira, Moita 6.592248062 65.92248062 129 524