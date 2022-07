Medvedev ameaça Kiev com "dia do juízo final" em caso de ataque à Crimeia

O ex-Presidente russo Dmitri Medvedev, atual vice-presidente do Conselho de Segurança da Federação da Rússia, ameaçou hoje a Ucrânia com a chegada do "dia do juízo final", caso as autoridades ucranianas ataquem a Crimeia, anexada por Moscovo em 2014.