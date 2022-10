A posição de Fernando Medina foi transmitida hoje durante a sessão de abertura do segundo dia do debate na generalidade da proposta do Orçamento do Estado para 2023 (OE2023), no parlamento, depois de na quarta-feira se terem ouvidos críticas à direita e à esquerda à proposta orçamental.

"Como pode alguém com verdade falar de política falar de austeridade? Não pode porque serão quatro anos de aumentos, de estabilidade, de compromisso", afirmou o governante.

