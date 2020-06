Em conferência de imprensa, em São Bento, no final da reunião do Governo com os cinco presidentes dos municípios atualmente mais atingidos pela pandemia de covid-19 (Lisboa, Loures, Odivelas, Sintra e Amadora), o primeiro-ministro, António Costa, frisou que parte das novas medidas agora tomadas pelo seu executivo "terá um caráter transversal".

"Algumas das medidas são transversais a toda a área metropolitana. Não podemos ignorar que estamos num espaço onde o grau de mobilidade é muitíssimo grande", alegou António Costa.

Entre as principais restrições, está o regresso da proibição de ajuntamentos com mais de dez pessoas, o reforço da fiscalização de centros comerciais e o encerramento geral dos estabelecimentos às 20:00, exceção feita aos restaurantes para serviço de refeições.

