Em comunicado, os MSF referem que deram apoio nos lares de idosos "ao longo de quase dois meses", e apelam às autoridades para "manterem a vigilância e investirem os recursos necessários para obter um controlo eficaz da epidemia e evitar novos surtos".

De acordo com o documento, o projeto foi ativado em 03 de abril, tendo a organização dado apoio a 34 lares de idosos, com o total de 50 visitas, presenciais e por via remota, em 12 concelhos do país, entre 11 de abril e até 22 de maio.

Segundo os MSF, foram também feitas doações de equipamentos e materiais de proteção e prevenção a lares de idosos, além de ter sido criada uma página web especializada e em português com recursos sobre medidas de proteção e controlo da pandemia da covid-19 e realizados vários 'webinars' com o mesmo objetivo.

