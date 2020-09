Em causa está a morte do médico Sílvio Dala, do Hospital Pediátrico David Bernardino, em circunstâncias ainda por esclarecer, quando foi conduzido a uma esquadra pela polícia, por alegadamente não usar máscara facial na via pública.

Num comunicado de imprensa, o SINMEA apela a todos os médicos nacionais e estrangeiros que exercem em unidades hospitalares públicas ou privadas em Luanda, bem como aos que ocupam cargos de chefia e colegas reformados a observarem o luto e a participarem na marcha.