O clínico lusófono escolheu estes cenários para exercer medicina e em cada país que trabalha o padrão de doenças e de problemas de saúde pública que encontra é "único".

"Aliado à troca de experiências com profissionais de outros países, isso torna-nos médicos com capacidade de trabalhar em qualquer situação no planeta", afirmou em entrevista à agência Lusa, a partir do Iémen.