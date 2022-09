"O antivírico Tecovirimat deverá estar disponível em breve na UE em maiores quantidades após um procedimento de aquisição conjunta", disse, em conferência de imprensa, a diretora executiva da EMA, Emer Cooke.

A responsável apelou ainda aos laboratórios farmacêuticos para que contactem a EMA para debater os apoios disponíveis ao desenvolvimento de vacinas e tratamentos para a Monkeypox.

O número de casos confirmados de infeção pelo vírus Monkeypox em Portugal subiu para 871, mais 25 do que o total registado na última semana, anunciou na quinta-feira a Direção-Geral da Saúde (DGS).

"Todas as regiões de Portugal continental e a Região Autónoma da Madeira reportaram casos, dos quais 625 (78,5%) na região de saúde de Lisboa e Vale do Tejo", adiantou a DGS na atualização semanal sobre a evolução da doença no país.

De acordo com a autoridade de saúde, até quarta-feira, foram reportados 796 casos no SINAVEmed (Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica), a maior parte dos quais pertence ao grupo etário entre os 30 e 39 anos (44%).

Segundo os dados da DGS, 99% das infeções foram registadas em homens (788), tendo sido notificados oito casos em mulheres.

O vírus Monkeypox transmite-se por contacto físico próximo, nomeadamente com as lesões ou fluidos corporais, ou por contacto com material contaminado, como lençóis, atoalhados ou utensílios pessoais.

