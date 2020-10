"Há 22 desaparecidos em Col de Tende, a área de passagem entre a França e a Itália" no sul dos Alpes, disse Mara Anastasia, porta-voz da proteção civil.

"São pessoas de nacionalidade italiana, com exceção de uma família alemã, de quatro pessoas: dois avós e dois netos, mas com nomes italianos", acrescentou.

A região italiana do Piemonte, por sua vez, informou em comunicado, haver "22 desaparecidos italianos", na passagem de Col de Tende, "bloqueada por inundações e deslizamentos de terra", sublinhando que as autoridades estão a coordenar buscas com os homólogos franceses.

O mau tempo, causado por fortes chuvas que transbordaram dos rios, também matou duas pessoas na Itália, um bombeiro de 53 anos no Vale de Aosta durante uma intervenção e um homem de 36 anos cuja viatura havia caído no rio Sesia, no Piemonte.

