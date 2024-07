O FIMM, que decorre entre 04 de outubro 04 de novembro, traz "a diva portuguesa do fado" ao território para uma "colaboração sublime" com a Orquestra Chinesa de Macau, disse a presidente do Instituto Cultural (IC) da região durante a conferência de imprensa de apresentação do festival.

"Queremos destacar que Macau é um lugar onde existe uma combinação da cultura oriental e ocidental", referiu Leong Wai Man, explicando por que razão "o fado tem vindo a colaborar" frequentemente com a Orquestra Chinesa de Macau.

Num festival com "diferentes programas de diferentes tipos de música para diferentes tipos de fãs", a responsável destacou, entre os 12 programas, o espetáculo de abertura, "Tosca - Ópera em Três Atos de Giacomo Puccini", que leva ao palco do Centro Cultural de Macau "o eminente Teatro Mariinsky da Rússia".

Já o diretor de programação do festival salientou o concerto de Herbie Hancock, de 84 anos, pianista norte-americano.

"Quando falei com Hancock, ele disse que podia ser a última digressão mundial que ia fazer", notou Lio Kuok Man, sublinhando a importância da vinda do músico, que, de acordo com a organização, tem uma "ilustre carreira coroada com 14 Grammys".

Ainda na música jazz, o trompetista dos EUA Wynton Marsalis e a Orquestra Jazz do Centro Lincoln estreiam-se na região chinesa "num concerto enérgico cheio de notas vibrantes", disse a organização.

Presente no festival vai ainda estar o DoosTrio, "grupo de solistas conceituados e bons amigos que fundem as suas próprias tradições, dando nova vida aos ritmos fascinantes da antiga Pérsia, China e Índia".

Um concerto que junta Kayhan Kalhor, mestre do 'kamancheh', instrumento iraniano de cordas, Wu Han, especialista chinesa da pipa, e Sandeep Das, que toca tabla, instrumento musical de percussão, muito usado na Índia.

O FIMM conta ainda com 16 atividades do Festival Extra, incluindo palestras e 'masterclasses', e tem este ano um orçamento de 33 milhões de patacas (3,04 milhões de euros).

