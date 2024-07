Mariza, que em maio último apresentou um novo tema, "Desamor", da autoria de Gonzalo Tau, Tyoz, Riic Wolf e João Pedro Ruela, com a participação de GSON, atua em Chiclana, e tem previsto outro concerto no dia 09 de dezembro, no Teatro Coliseum, em Madrid.

No final deste ano está prevista a edição de um novo álbum da fadista, que se intitulará "Amor".

O álbum surge quatro anos depois de Mariza ter revisitado o repertório de Amália Rodrigues (1920-1999), num álbum produzido pelo músico brasileiro Jaques Morelenbaum com o qual colaborara no álbum "Transparente" (2006), e no no qual gravou temas como "Lágrima" (Amália/Carlos Gonçalves), "Cravos de Papel" (António Sousa Freitas/Alain Oulman) e "Fado Português" (José Régio/A.Oulman),

Mariza, natural de Moçambique, começou a cantar há cerca de 25 anos, na casa de fados Senhor Vinho, em Lisboa.

Ao longo da carreira cantou poetas como António Botto, Florbela Espanca, Alexandre O'Neill, Mário Rainho, José Luís Gordo ou Paulo Abreu Lima, entre outros.

A intérprete conquistou diferentes prémios internacionais, nomeadamente o BBC Radio3 for World Music de Melhor Artista Europeia, em 2003 e 2005, o Prémio Amália Rodrigues Internacional, em 2005, e o European Border Breaker Award, em 2004.

A criadora de "Os Anéis do Meu Cabelo" (A.Botto/T.Machado) recebeu, também em 2004, o Prémio da Associação da Imprensa Estrangeira acreditada em Portugal, como Personalidade do Ano. Logo no início da carreira, em 2001, recebeu a Deutsche Schallplatten Kritik, prémio da Crítica alemã.

Em 2005, foi uma das 30 personalidades que a Fundação Hans Christian Andersen nomeou embaixadora da obra do escritor dinamarquês.

Em 2006, recebeu o Globo de Outo SIC/Caras. Em 2010, foi condecorada como Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres, atribuída por França.

Portugal distinguiu-a com a Ordem do Infante D. Henrique, em 2005.

A cantora já atuou, entre outros palcos, no Hollywood Bowl, em Los Angeles, no Carnegie Hall, em Nova Iorque, na Sidney Opera House, no Palau de la Música, em Barcelona, no L'Olympia, em Paris, na Alte Oper (Ópera Antiga) de Frankfurt, e no Royal Festival Hall, Royal Albert Hall e Queen Elizabeth II Hall, em Londres.

NL // MAG

Lusa/Fim.