De acordo com a promotora dos espetáculos, num comunicado hoje divulgado, Marisa Monte atua em 28 de junho no Pavilhão Rosa Mota, no Porto, e em 05 de julho no Festival Jardins do Marquês, em Oeiras.

Marisa Monte editou em julho deste ano "Portas", ao fim de dez anos sem lançar discos de originais.

O álbum foi "gravado durante a pandemia e com as bases feitas em estúdio, no Rio de Janeiro", tendo havido depois "sessões remotas em Lisboa, Los Angeles, Madrid, Barcelona e Nova Iorque".

"Portas" conta com a participação de Seu Jorge e Flor e arranjos de Arthur Verocai, Antonio Neves e Marcelo Camelo.

A carreira de Marisa Monte iniciou-se na década de 1980. O primeiro álbum da cantora, "MM", que "trazia samba, jazz, black music, blues, soul, bossa nova e rock" foi editado em 1989.

Do repertório de Marisa Monte fazem parte temas como "Amor, I Love You", "Não é fácil", "Beija eu" ou "Não vá embora".

No início dos anos 2000, a cantora juntou-se a Carlinhos Brown e Arnaldo Antunes formando os Tribalistas, que criaram canções como "Já sei namorar", "Velha infância" e "Passe em casa".

