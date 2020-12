"Antes de fechar 2020, uma queda provocou-me uma fratura nas costelas. Agradeço ao SNS e profissionais de saúde que me assistiram na manhã de ontem [domingo] no Hospital de Aveiro", escreveu Marisa Matias, no Twitter, cerca das 13:00.

A candidata apoiada pelo Bloco de Esquerda acrescentou que continuará a campanha "com adaptações nos próximos dias" e disse que não lhe falta força para "lutar por este país".

Na sequência da queda, Marisa Matias adiou as deslocações à Madeira e aos Açores, previstas para terça e quarta-feira, disse à Lusa fonte da candidatura.

As eleições presidenciais realizam-se no dia 24 de janeiro.

SF // JPS

Lusa/fim