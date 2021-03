Numa nota de imprensa, este município do distrito de Leiria informa que a presidente da Câmara, Cidália Ferreira, "determinou a abertura das praias do concelho à prática de surf e atividades similares, praticadas individualmente, desde que escrupulosamente cumpridas todas as condições de proteção individual e de segurança determinadas" pela DGS.

"A medida obriga a que sejam respeitadas as orientações da Direção-Geral da Saúde e proíbe a permanência nas praias, para além do tempo estritamente necessário à realização da atividade física em causa", adianta a nota de imprensa.

A Câmara justifica a decisão com a situação epidemiológica da pandemia de covid-19 no concelho, que "regista um melhoramento", com "um acentuado decrescimento de novos casos, bem como os casos ativos".

A autarquia avisa que se mantém "a interdição da circulação e/ou permanência na marginal da Praia de Vieira, na Praça Afonso Lopes Vieira, bem como toda a zona confinante entre a via publica e o mar em São Pedro de Moel, com o encerramento de todos os acessos".

Por outro lado, continuam fechados "os equipamentos para a prática desportiva em espaço púbico, parques infantis, parques e jardins", sendo que "nos parques, jardins e espaços verdes que não seja possível encerrar ou vedar, apenas é permitida a sua utilização como locais de passagem e de não permanência".

Estas medidas podem ser "objeto de prorrogação ou modificação face à evolução da situação epidemiológica, de acordo com as determinações que venham a ser adotadas a nível nacional", acrescenta a nota de imprensa.

O concelho da Marinha Grande regista, desde o início a pandemia, em março de 2020, 1.670 casos do novo coronavírus, mantendo-se 17 ativos, de acordo com o último boletim da Comissão Distrital de Proteção Civil de Leiria, divulgado às 00:41 de hoje.

No mesmo período recuperaram da doença 1.607 pessoas, havendo ainda 46 óbitos.

