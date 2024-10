"A previsão do estado do mar e do vento aponta para um agravamento considerável das condições meteorológicas e de agitação marítima no arquipélago dos Açores a partir da madrugada de terça-feira, 08 de outubro, até à manhã de quarta-feira, 09 de outubro", referem aquelas entidades em comunicado.

Segundo a nota enviada à agência Lusa, a agitação marítima "será caracterizada por uma ondulação proveniente do quadrante oeste, com uma altura significativa que poderá atingir os nove metros e uma altura máxima de 16 metros, com um período médio a variar entre os 15 e os 18 segundos".

São ainda esperados ventos "provenientes do quadrante oeste, com uma intensidade média de 75 km/h [quilómetros/hora] e com rajadas até 135 km/h".

A Autoridade Marítima Nacional e a Marinha recomendam à comunidade piscatória e da náutica de recreio que se encontra no mar "o eventual regresso ao porto de abrigo mais próximo e a adoção de medidas de precaução".

Aconselham o reforço da amarração e vigilância das embarcações atracadas e fundeadas, um estado de vigilância permanente, o acompanhamento da evolução da situação meteorológica e que evitem sair para o mar "até que as condições melhorem".

À população em geral pedem que não realize passeios junto à orla costeira e nas praias, nem pratique atividades em zonas expostas à agitação marítima ou atingidas pela rebentação.

"Em especial, deve ser evitado o acesso e permanência junto às falésias e zonas de arriba, sendo essencial que se adote uma postura preventiva, não se expondo desnecessariamente ao risco", é recomendado.

O ciclone tropical Kirk vai passar a norte do arquipélago dos Açores como tempestade tropical e provocará "um agravamento do estado do tempo em todas as ilhas", avisou hoje o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Segundo um comunicado da delegação dos Açores do IPMA, pelas 09:00 locais de hoje (10:00 em Lisboa), o centro do ciclone tropical Kirk (furacão de categoria 1 na escala de Saffir-Simpson) "encontrava-se a cerca 850 km a oeste dos Açores, ilha das Flores, com deslocamento para nordeste a uma velocidade de 48 km/h".

Nos grupos Ocidental (Flores e Corvo) e Central (Faial, Pico, Terceira, São Jorge e Graciosa), o IPMA prevê "precipitação por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada, e um aumento da intensidade do vento e da agitação marítima, a partir do final da tarde do dia de hoje".

Devido à passagem do ciclone tropical pelo arquipélago, o IPMA emitiu um aviso vermelho para terça-feira para as ilhas do grupo Ocidental devido às ondas.

Para as ilhas dos grupos Ocidental, Central e Oriental também foram emitidos avisos laranja e amarelo, por agitação marítima, vento e precipitação por vezes forte.

Segundo um comunicado do IPMA, o alerta vermelho para as ilhas do Corvo e Flores, é válido entre as 00:00 locais e as 09:00 de terça-feira, por agitação marítima, devido às previsões de ondas de oeste, que podem atingir os 19 metros de altura máxima.

Também por agitação marítima, estas duas ilhas vão estar sob aviso laranja entre as 21:00 de hoje e as 00:00 de terça-feira e das 09:00 às 12:00.

As Flores e o Corvo vão ainda estar sob aviso laranja devido ao vento entre as 00:00 e as 09:00 de terça-feira e sob aviso amarelo por precipitação, por vezes forte, entre as 12:00 e as 18:00 de hoje.

