Pelosi, de 82 anos, sofreu "ferimentos contundentes" no assalto, mas não corre perigo de vida, acrescentou Drew Hammill, que adiantou estar já em curso uma investigação ao incidente.

Nancy Pelosi não estava na residência na altura do assalto, cujo autor foi entretanto detido, aguardando-se pela divulgação das motivações do ataque.

"A líder do Congresso e a família estão gratos aos socorristas e profissionais médicos envolvidos e solicitaram privacidade neste momento", disse Hammill, já num comunicado.

Nancy Pelosi tinha regressado esta semana a Washington para participar numa conferência sobre segurança na Europa e tem previsto na noite de sábado estar num evento ao lado da vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris.

Embora as circunstâncias do ataque não sejam claras, o incidente a poucos dias das eleições intercalares de 08 de novembro levanta questões adicionais sobre a segurança dos membros do Congresso e respetivas famílias, já que as ameaças aos legisladores estão em alta quase dois anos após a violenta insurreição do Capitólio.

Os membros do Congresso receberam subsídios adicionais para aumentarem o nível de segurança nas respetivas residências.

No entanto, alguns congressistas pressionaram no Congresso para que fosse garantida maior proteção, pois foram registados alguns assaltos, além de uma "quantidade crescente de intimidações ameaçadoras", segundo reporta a agência noticiosa Associated Press (AP).

Segundo a Polícia do Capitólio, responsável por proteger os membros do Congresso, as ameaças mais que duplicaram desde 2017, passando de 3.939 para 9.625 em 2021.

Frequentemente ao lado de Nancy Pelosi em eventos formais em Washington, Paul Pelosi é um investidor de sucesso que permanece grande parte do tempo na Costa Oeste. O casal tem cinco filhos adultos e muitos netos.

No início deste ano, Paul Pelosi declarou-se culpado de conduzir sob a influência de drogas no caso de um acidente de viação em maio na região vinícola da Califórnia e foi condenado a cinco dias de prisão e a três anos de liberdade condicional.

