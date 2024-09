"Maria Luís Albuquerque é comissária europeia há muitos anos, pelo menos desde a 'troika'. Mantém esse papel, não dou particular destaque à pasta. Formalmente foi agora nomeada, mas desde a 'troika' que o é e nunca mais deixou de o ser", disse Paulo Raimundo em declarações aos jornalistas no final de uma visita à empresa Silopor, na Trafaria.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, propôs hoje a atribuição da pasta dos Serviços Financeiros e União de Poupança e Investimento à comissária nomeada por Portugal, Maria Luís Albuquerque, segundo a sua proposta de equipa.

"Maria Luís Albuquerque será a comissária europeia para os Serviços Financeiros e União de Poupança e Investimento e isso será vital para completar a nossa União do Mercado de Capitais e para aumentar as nossas poupanças e o nosso investimento", divulgou Ursula von der Leyen em conferência de imprensa à margem da sessão plenária do Parlamento Europeu, na cidade francesa de Estrasburgo.

