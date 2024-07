"A ter falado com um hospital foi apenas com o Dona Estefânia", afirmou Maria João Ruela na comissão de inquérito ao caso das gémeas luso-brasileiras tratadas no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, com o medicamento Zolgensma.

Em resposta ao PS, a consultora disse não ter registo desse contacto, razão pela qual não pode confirmar se esse contacto foi feito, mas considerou "natural que as informações" que transmitiu "tenham sido obtidas junto do hospital".

"Não há problema nenhum nisso", defendeu.

Maria João Ruela disse que poderá ter contactado o Dona Estefânia porque a informação que tinha sido enviada por Nuno Rebelo de Sousa para a Presidência da República era que o processo das duas crianças encontrava-se nesse hospital e que "só soube que as bebés tinham sido tratadas no Santa Maria" em novembro do ano passado, quando viu as notícias sobre o caso.

Antes, em resposta ao CDS-PP, a assessora do Presidente da República indicou que, por isso, "para o Santa Maria não teria sido de certeza" feito nenhum contacto naquela altura.

Maria João Ruela afirmou que não se lembra nem tem registo com quem terá falado em concreto e que o objetivo do contacto terá sido "obter informação genérica".

"A informação obtida foi a transmitida ao chefe da Casa Civil e depois enviada no email de informação ao Presidente da República", indicou.

Na resposta ao PSD, a antiga jornalista referiu que a informação que apurou foi "tão só que é uma decisão inteiramente médica, do hospital e do Infarmed".

