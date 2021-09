Na terça-feira, o chefe de Estado discursará na 76.º sessão da Assembleia Geral das Organização das Nações Unidas (ONU), de acordo com uma nota hoje divulgada no sítio oficial da Presidência da República na Internet.

Nesta deslocação a Nova Iorque, entre sábado e quarta-feira, Marcelo Rebelo de Sousa terá encontros com o secretário-geral da ONU, António Guterres, e com outros chefes de Estado participantes nesta sessão da Assembleia Geral.

Logo à chegada aos Estados Unidos da América, no sábado, Marcelo Rebelo de Sousa irá visitar em Newark o Sport Clube Português, "assinalando o centenário desta instituição, a primeira nos Estados Unidos da América da comunidade originária de Portugal continental a completar 100 anos de vida".

Segundo a mesma nota, "estão também previstos encontros com representantes da comunidade portuguesa de Nova Iorque e com os funcionários portugueses das Nações Unidas".

No domingo, o Presidente da República irá prestar homenagem às vítimas dos atentados de 11 de setembro de 2001, que mataram quase três mil pessoas, com "uma cerimónia de deposição de coroa de flores no Memorial 9/11", no local onde se situavam as Torres Gémeas.

O Presidente da República participará ainda, "em formato virtual, em três eventos à margem da 76.ª Sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas", sobre energia, sistemas alimentares e biodiversidade.

IEL // SF

Lusa/Fim