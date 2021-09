"É devida uma palavra, porque ela foi essencial na vida da Europa durante muitos anos, na vida de todos nós. Ela foi decisiva para a Europa", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa, no dia em que os alemães elegem os deputados do vigésimo Bundestag (Parlamento Federal) do pós-guerra, depois de 16 anos de governação de Angela Merkel.

Em declarações aos jornalistas depois de ter votado para eleições autárquicas em Celorico de Basto, no distrito de Braga, o Presidente da República recordou que a formação de Governo na Alemanha "demora muito tempo", indicando que, por isso, Ângela Merkel "continuará em funções durante mais uns meses".

APM // JNM

Lusa/fim