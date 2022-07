O chefe de Estado falava aos jornalistas depois de participar numa iniciativa sobre emprego para os jovens, no antigo picadeiro junto ao Palácio de Belém, em Lisboa.

Interrogado sobre qual é no seu entender o estado atual da nação, Marcelo Rebelo de Sousa declarou que "o Presidente não vai antecipar-se ao parlamento, vai com atenção ver o que é que o parlamento faz de balanço do estado da nação".

"Eu estou curioso de ver o novo panorama parlamentar, que é muito diferente do panorama anterior. Portanto, o último debate sobre o estado da nação foi com um parlamento com uma composição muito diferente, e é natural que a composição tenha reflexos no debate que é efetuado", acrescentou.

"É uma novidade, é diferente. E essa novidade é novidade para os portugueses em geral, mas também é importante e interessante para o Presidente da República", reforçou.

Marcelo Rebelo de Sousa realçou que o debate de quarta-feira acontece numa fase ainda inicial da XV Legislatura, "numa Assembleia que tem muitos poucos meses de vida", resultante das eleições legislativas antecipadas de 30 de janeiro, que o PS venceu com maioria absoluta.

"É um período de avaliação destes meses. E o Presidente da República vai ver com atenção como é que a Assembleia recém-formada avalia o estado do país", disse.

Na sequência das legislativas de 30 de janeiro, fechou-se o ciclo da chamada "geringonça" formada pelo PS com os partidos à sua esquerda, e tomou posse em 30 de março o XXIII Governo Constitucional, o terceiro executivo chefiado por António Costa.

O PS venceu as legislativas com 41,38% do total dos votos e elegeu 120 dos 230 deputados.

O PSD ficou em segundo lugar, com 77 deputados, e mudou entretanto de liderança: saiu Rui Rio e os sociais-democratas elegeram como presidente Luís Montenegro, que não é deputado.

O Chega conseguiu a terceira maior bancada, com 12 deputados, seguindo-se a Iniciativa Liberal, com oito, o PCP, com seis, o BE, com cinco, o PAN, com um, e o Livre, também com um. CDS-PP e Partido Ecologista "Os Verdes" ficaram sem representação parlamentar.

