"Em termos de reajustamento do Estado, penso que dificilmente se poderá deixar de fazer uma discussão até às eleições legislativas de 2023", disse Marcelo Rebelo de Sousa, que discursava na cerimónia de encerramento da Conferência Dia Mundial do Turismo, em Coimbra.

Para o chefe de Estado, "há temas que não podem deixar de ser discutidos", tais como "o papel a dimensão do Estado, os vários níveis de Estado e o destino da descentralização".

"Não vale a pena escamotear esse debate, qualquer que seja a conclusão", asseverou, salientando ainda a necessidade de também se refletir sobre o relacionamento do Estado com a sociedade civil, por ser por aí "que passa a reforma do Estado".

