"Temos o orgulho e alegria de ver que ajudámos um bocadinho a construir essa grande potência mundial que é o Brasil", disse Marcelo Rebelo de Sousa na terça-feira, durante o brinde no jantar oferecido pelo chefe de Estado brasileiro no Palácio Itamaraty em Brasília.

O jantar contou ainda com a presença do primeiro-ministro, Luís Montenegro, de cerca de uma dezena de ministros portugueses, do corpo diplomático de ambos os países e ainda de vários membros do Governo brasileiro.

"É um orgulho para nós Portugal que assim tenha sido", frisou o chefe de Estado português, no seu curto discurso.

"Meu querido irmão de luta, a luta continua", disse Marcelo Rebelo de Sousa, dirigindo-se assim a Lula da Silva.

Marcelo Rebelo de Sousa termina hoje a visita de Estado ao Brasil, depois de ter chegado no domingo ao Recife, para uma visita a convite do homólogo brasileiro, que antecede a 14.ª Cimeira Luso-Brasileira.

Na classificação da Presidência da República Portuguesa, esta não é uma visita de Estado, pelo que a comitiva de Marcelo Rebelo de Sousa não inclui deputados. No entanto, para as autoridades brasileiras, tem o estatuto de visita de Estado.

O primeiro-ministro português, Luís Montenegro, esteve presente na terça-feira nos dois pontos últimos do programa do Presidente da República: a entrega do Prémio Camões à poeta brasileira Adélia Prado e um jantar de Estado, ambos no Palácio Itamaraty.

Hoje, dia em que Marcelo Rebelo de Sousa regressa a Portugal, será Luís Montenegro a reunir-se com Lula da Silva durante a 14.ª Cimeira Luso-Brasileira, em Brasília, na qual está prevista a participação de 11 dos 17 ministros do Governo PSD/CDS-PP.

MIM (IEL) // CAD

Lusa/Fim