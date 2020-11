"O acordo prevê que nós trabalhemos em conjunto no sentido de controlarmos a fronteira do Rovuma, trabalhando com as populações para que elas denunciem a possível movimentação dos terroristas", disse o comandante-geral da Polícia da República de Moçambique (PRM), Bernardino Rafael, momentos após a assinatura do documento na Tanzânia, citado hoje pelo canal privado STV.

Segundo Bernardino Rafael, além da troca de informações com a Tanzânia, que faz fronteira com a província de Cabo Delgado, o acordo prevê também a extradição de moçambicanos detidos por indícios de ligações com os grupos terroristas naquele país.