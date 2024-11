"Inaugurar uma creche é inaugurar o futuro. E, inaugurar uma creche na presença da doutora Manuela Eanes é muita emoção, mudou o paradigma para a proteção da criança, com quem trabalhou mais de 40 anos", disse o presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas (PSD), na inauguração da nova creche.

A mulher do antigo Presidente da República António Ramalho Eanes, que em 1983 ajudou a criar o Instituto de Apoio à Criança, esteve presente na inauguração da creche e foi com emoção que ouviu Carlos Moedas anunciar que a nova infraestrutura do bairro onde vive, na freguesia do Beato, iria ficar com o seu nome.

O autarca salientou que decidiu de véspera, "sem sequer ter pensado muito no assunto", em honrar o nome de Manuela Ramalho Eanes e homenagear a antiga primeira-dama.

"Há 40 anos não se falava em brincar. Eu e outras pessoas sonhámos com uma instituição que defendesse as crianças e a primeira prioridade do Instituto de Apoio à Criança foi protegê-las dos maus tratos", disse Manuela Eanes.

Aquela que era para ser a creche Marquês de Olhão, devido ao nome da rua onde se encontra, tem capacidade para 42 crianças, num investimento municipal superior a 730 mil euros, e irá ser gerida pela Associação São João de Deus.

"Vivo aqui há 54 anos e enche-me o coração uma creche com o meu nome", disse Manuela Eanes, visivelmente emocionada, salientando que "só existimos quando existimos para os outros".

Segundo a Câmara de Lisboa, no atual mandato de Carlos Moedas, que tomou posse no final de 2021, e até à presente data, foram inauguradas a creche do Convento do Desagravo (42 vagas), a creche da Estrada da Luz (84 vagas) e a creche Casal do Pinto (42 vagas).

Carlos Moedas referiu ainda que estão em obra outras sete creches, num investimento de 18,2 milhões de euros para um total de 546 vagas.

