A curta cerimónia teve início às 18:04, na Sala dos Embaixadores, no Palácio de Belém, em Lisboa, e contou com a presença do presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, do primeiro-ministro, António Costa, e ainda da Diretora-geral da Saúde, Graça Freitas.

Na tradicional fase de cumprimentos, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, deu um abraço prolongado a Marta Temido, que deixa hoje oficialmente o cargo, e que recebeu também um cumprimento de António Costa.

