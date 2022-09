O prenuncio é feito através das palavras de Teresa Núncio, porta-voz da manifestação estudantil, uma iniciativa de greve às aulas em prol do clima e pelo fim do uso de combustíveis fósseis e que vem na sequência do apelo internacional do movimento 'Fridays For Future', sextas-feiras pelo futuro, na tradução para português.

"O que estamos a enfrentar é a possibilidade de um colapso civilizacional se não fizermos nada e não mudarmos drasticamente", disse a jovem, enquanto os jovens estudantes se iam organizando no jardim em frente ao Liceu Camões, em Lisboa, ponto de encontro para a manifestação, que depois seguiu até ao Ministério da Economia.

