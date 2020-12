Bamaco, 20 dez 2020 (Lusa) - O ministro da Defesa considerou hoje "fundamental" o sucesso das missões militares das Nações Unidas e da União Europeia no Mali, advertindo que a instabilidade neste país tem como consequência a exportação do terrorismo para a Europa.

João Gomes Cravinho assumiu esta posição após um almoço de Natal com os militares portugueses em missão no Mali, numa deslocação em que teve reuniões com o seu homólogo maliano, Sadio Camara, e com o vice-Presidente deste país, Assimi Goita.