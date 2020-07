A informação foi avançada na habitual conferência de imprensa sobre a covid-19 pelo diretor do Serviço de Prevenção e Controlo de Doenças, Jorge Noel Barreto, indicando que se trata de uma pessoa do sexo masculino, de 59 anos.

O porta-voz do Ministério da Saúde disse que a pessoa morreu na segunda-feira de manhã, antes mesmo de chegar ao Hospital Agostinho Neto, levado pelos familiares.

Segundo Jorge Barreto, o homem tinha outros problemas de saúde, que terão condicionado a evolução da doença, e que o mesmo estaria há sete dias com sintomas respiratórios, mas não se sabe o motivo pelo qual não procurou serviços de saúde.

"Foi confirmado morte pelo novo coronavírus", garantiu o diretor, explicando que assim que deu entrada no hospital foi tratado como um caso de covid-19, o que veio a ser confirmado hoje.

Com esta morte, Cabo Verde passa a registar um total de 18 óbitos, sendo 11 na Praia, quatro no Sal, um em São Vicente, um na Boa Vista, e um em São Domingos.

O diretor do Serviço de Prevenção e Controlo de Doenças informou que, após a habitual atualização, as autoridades de Saúde constataram que o país registou 36 casos hoje, em vez dos 37 avançados no comunicado do Ministério da Saúde.

Os novos casos diários foram registados na ilha de Santiago (24), distribuídos pelos concelhos da Praia (12), de Santa Catarina (08), Santa Cruz (04) e na ilha do Sal (12).

A mesma fonte informou que o país passa a ter neste momento 726 pessoas consideradas recuperadas, mais três do que no dia anterior, e 755 casos ativos, dos quais 150 em isolamento domiciliar.

Em todo o país, há 13 casos suspeitos da doença e 1.785 pessoas em quarentena em 14 concelhos do país, adiantou Jorge Barreto.

Cabo Verde passa assim a registar um acumulado de 1.499 casos de covid-19, dos quais 18 óbitos e dois doentes transferidos para os seus países.

Em África, há 11.622 mortos confirmados em quase 492 mil infetados em 54 países, segundo as estatísticas mais recentes sobre a pandemia no continente.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 538 mil mortos e infetou mais de 11,64 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

