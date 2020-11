A vítima mortal, um moçambicano de 62 anos, estava internada numa unidade hospitalar da cidade de Maputo onde faleceu, na terça-feira, após "agravar-se o seu estado de saúde", pode ler-se no comunicado de atualização de dados sobre a covid-19.

Com os 63 novos casos anunciados hoje, Moçambique contabiliza um acumulado de 14.629 infeções, das quais 14.322 são de transmissão local e 307 são importadas.

As autoridades de saúde informaram que mais 108 pessoas foram dadas como recuperadas da doença, elevando o total para 12.754 (87%), enquanto há um cumulativo de 565 pessoas internadas.

Dos casos ativos no país, a cidade de Maputo, capital, continua a registar mais casos, com 1.397, seguida da província de Cabo Delgado, com 187, e as restantes províncias tem menos de 40 casos ativos.

Desde o anúncio da primeira infeção em Moçambique, em 22 de março, foram testados cumulativamente 214.935 pessoas suspeitas, 1.820 nas últimas 24 horas.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.339.130 mortos resultantes de mais de 55,6 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

LYN // PJA

Lusa/Fim