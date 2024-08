O iate 'Bayesian', com bandeira britânica, afundou na noite de segunda-feira na costa da cidade de Porticello, no meio de uma forte tempestade, quando estavam no interior 22 pessoas, 12 passageiros e 10 tripulantes. Quinze foram resgatadas com vida pela guarda-costeira.

O primeiro dos corpos resgatados, horas após a tragédia, foi o do cozinheiro do navio, Recaldo Thomas, um canadiano nascido na ilha de Antígua. Falta ainda localizar um dos desaparecidos.

O corpo retirado hoje pelos bombeiros mergulhadores foi levado para o porto da cidade de Porticello.

Esta vítima já tinha sido localizada na tarde de quarta-feira dentro dos restos do barco, que se encontram a 50 metros de profundidade, no mar siciliano, mas não pôde ser recuperada porque anoiteceu e as buscas foram suspensas.

Ao longo do dia de quarta-feira foram trazidos para terra outros quatro corpos, mas as autoridades italianas ainda não divulgaram a sua identificação.

Depois de encontrado o primeiro corpo, do cozinheiro, foram dados como desaparecidos o magnata britânico da informática Mike Lynch e a sua filha, de 18 anos, Hannah; o presidente do banco Morgan Stanley International, Jonathan Bloomer, e sua esposa (Judy) e o advogado do empresário, Chris Morvillo, e sua esposa (Neda).

As buscas e recuperação dos corpos são dificultadas pela profundidade e posição em que o iate ficou, mas também pela autonomia limitada dos mergulhadores, apoiados desde quarta-feira por um robô subaquático.

Entretanto, a Procuradoria de Termini-Imerese abriu uma investigação para esclarecer o que se passou na noite de segunda-feira e interrogou o capitão do veleiro, James Catfield, um neozelandês de 51 anos e um dos sobreviventes, durante mais de duas horas, num hotel.

