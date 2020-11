Nas últimas 24 horas, registaram-se mais três mortes, dois homens e uma mulher, angolanos, com 54, 62 e 66 anos, bem como a recuperação de 84 pessoas com a doença.

Dos novos casos, 233 foram notificados em Luanda, 22 em Benguela, 17 no Cuanza Norte, seis em Cabinda, cinco no Cuanza sul e na Lunda Sul, e um no Namibe, com idades entre 4 meses e 81 anos.