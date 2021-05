O Ministério da Saúde e da Segurança Social informou em comunicado que os laboratórios de virologia analisaram 1.876 amostras desde terça-feira e encontraram 320 novos casos de infeção pelo novo coronavírus, dando uma taxa de positividade de 17,1%.

A ilha de Santiago foi a que contabilizou mais casos (206), distribuídos pelos municípios da Praia (149), Ribeira Grande (2), São Domingos (1), Santa Catarina (20), São Salvador do Mundo (14), Tarrafal (1), Santa Cruz (11) e São Lourenço dos Órgãos (8).

Segue-se a ilha São Vicente com 31 novos casos, Brava com 15, Maio registou sete, Boa Vista tem mais quatro e Sal com oito.

Santo Antão notificou 25, sendo 22 no Porto Novo e três na Ribeira Grande, Fogo com 11, repartidos por São Filipe 10 e Mosteiros com um, e mais 13 na Ribeira Brava de São Nicolau.

Nas últimas 24 horas, as autoridades de saúde registaram mais dois óbitos provocados pela covid-19, todos na cidade da Praia, elevando para 238 o total de mortos associados à doença desde o início da pandemia.

Por outro lado, mais 233 pessoas tiveram alta, elevando para 23.925 casos considerados recuperados, de um total acumulado de 27.029 casos positivos, dos quais há ainda 2.851 casos ativos.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.319.512 mortos no mundo, resultantes de mais de 159,5 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

