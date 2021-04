As duas mortes foram registadas em cidadãos de nacionalidade moçambicana, com idades entre 42 e 56 anos. Os óbitos foram declarados no domingo e hoje, disse Benigna Matsinhe, diretora adjunta de Saúde Pública na atualização de dados sobre a covid-19.

O total acumulado de mortes em Moçambique passa para 809 e o de casos para 69.715, dos quais 90% são considerados recuperados e 42 estão internados (71% na cidade de Maputo).

Um total de 5.975 pessoas ainda estão infetadas em Moçambique, a maioria concentra-se na cidade de Maputo, capital do país.

Desde o anúncio do primeiro caso em março de 2020, Moçambique testou cumulativamente 513.095 casos suspeitos, dos quais 876 nas últimas 24 horas.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.109.991 mortos no mundo, resultantes de mais de 147 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

LYN // PJA

Lusa/Fim