Também hoje a equipa da vice-primeira-ministra Berta dos Santos entregou a documentação que faltava para concluir a formalização da sua candidatura no Tribunal de Recurso, iniciada na semana passada.

Ao longo da tarde de hoje, e à semelhança do que já tinha ocorrido na semana passada, as candidaturas transportaram para o Tribunal de Recurso inúmeras caixas com as assinaturas dos apoiantes, entre outra documentação.

Com as candidaturas entregues hoje sobem para nove o número de candidatos que já concluíram o seu registo no Tribunal de Recurso faltando ainda vários outros candidatos já anunciados e que o terão que fazer até 04 de fevereiro.

"Hoje a equipa do Dr. Francisco Guterres Lú-Olo registamos a candidatura e o Tribunal de Recurso confirmou que os documentos que apresentamos cumprem a lei eleitoral para o Presidente da República", disse um dos elementos da equipa, Fernando Gusmão, à porta do Tribunal de Recurso.

A campanha de recandidatura do chefe de Estado, que concorre à sua sua quarta eleição, entregou a carta de aceitação do candidato, a carta de designação do representante, documentos comprovativos da lista de assinaturas de apoiantes e cópias de 9.000 eleitores.

"Entregamos apenas 9.000 para facilitar e acelerar o trabalho do Tribunal de Recurso no processo de verificação. Mas os documentos de militantes e de outros cidadãos que nos foram entregues totalizam 125.000 assinaturas", explicou Gusmão.

Questionado pela Lusa, Francisco Vasconselos, que é atualmente chefe da Casa Civil da Presidência, disse que o chefe de Estado está confiante e positivo sobre a sua candidatura.

"Temos 125 mil assinaturas dos militantes e do povo de Timor-Leste. E o Presidente está confortável em concorrer. Está confiante", garantiu.

Sobre se Lú-Olo está preocupado com o facto de haver outros candidatos militantes do seu partido, a Frente Revolucionária do Timor-Leste Independente (Fretilin), Vasconcelos foi claro: "absolutamente não".

Pouco tempo depois foi a vez da equipa da candidatura de Berta dos Santos, que tinha entregado na sexta-feira um primeiro lote de documentos e que hoje entregou os remanescentes.

"Apresentamos os documentos para completar a documentação que entregamos na sexta-feira. Está agora completa a candidatura", disse Marito Magno, porta-voz da candidata.

Magno explicou que a campanha de Berta dos Santos vai arrancar oficialmente no município de Ainaro, a sul da capital.

Já Virgílio Guterres foi ele próprio ao Tribunal de Recurso acompanhar as 7.059 assinaturas recolhidas em todo o país, formalizando assim a sua candidatura ao voto de 13 de março.

"Como jornalista e estando nesta era de redes sociais e num período de pandemia, vamos concentrar grande aperte da campanha nas redes sociais e vamos promover diálogo com as comunidades, principalmente as que mais apoiaram Ermera e Viqueque, por exemplo"; disse.

A primeira volta das eleições presidenciais decorre a 19 de março, com as candidaturas a terem que ser apresentadas até 04 de fevereiro e a campanha a decorrer na primeira quinzena de março.

Até ao momento há 16 pessoas que ou anunciaram a sua intenção de candidatura ou já se registaram formalmente como tal, tornando esta eleição presidencial potencialmente na mais concorrida de sempre.

