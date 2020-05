Em comunicado, aquele ministério refere que o Laboratório de Virologia do Instituto Nacional de Saúde Pública processou nas últimas 24 horas um total de 50 amostras, de três concelhos da ilha de Santiago, a única com casos ativos da doença.

Desse total, 43 amostras eram da Praia, das quais dez resultaram positivo para covid-19.

Cabo Verde tem um acumulado de 390 casos de covid-19 desde 19 de março, três óbitos, 155 doentes recuperados e ainda 230 casos ativos.

"Os doentes com infeção ativa continuam em isolamento e com evolução favorável, com exceção de um doente que se mantém em estado grave", lê-se no comunicado.

Todos os 56 casos diagnosticados na ilha da Boa Vista já foram dados como recuperados, o mesmo acontecendo com os três casos em São Vicente.

A ilha de Santiago, a única do arquipélago em estado de emergência, até 29 de maio, representa 85% do total de casos da doença diagnosticados no país, dos quais 323 na Praia -- 224 ainda ativos -, que é o principal foco da pandemia no arquipélago.

Em África, há 3.246 mortos confirmados em mais de 107 mil infetados em 54 países, segundo as estatísticas mais recentes sobre a pandemia naquele continente.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 343 mil mortos e infetou mais de 5,3 milhões de pessoas em 196 países e territórios.

Mais de dois milhões de doentes foram considerados curados.

PVJ // JH

Lusa/Fim