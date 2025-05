A operação teve início com a deteção pela Guardia Civil de Espanha de uma embarcação suspeita "a entrar pela barra do Rio Guadiana", tendo solicitado o apoio da GNR para proceder à sua abordagem e interceção, indicou a Unidade de Controlo Costeiro e de Fronteiras (UCCF) da GNR em comunicado.

Os tripulantes da lancha suspeita de estar ligada ao narcotráfico, equipada com quatro motores de elevada potência, conseguiram fugir em direção a águas espanholas, lançando ao mar dezenas de fardos de haxixe, especificou a força de segurança.

As autoridades portuguesas não conseguiram intercetar a embarcação, mas recolheram 50 fardos de haxixe, com um total de 1.700 quilogramas, bem como um telefone que opera via satélite, lê-se na nota.

De acordo com a GNR, a apreensão da droga ocorreu em águas territoriais espanholas, entre Portugal e o sul de Lepe, na província espanhola da Andaluzia.

O material apreendido foi entregue à Guardia Civil de Espanha, autoridade que coordena a investigação.

Também no dia de hoje, a Autoridade Marítima Nacional anunciou a apreensão de 876 quilogramas de droga no mar, ao largo da costa algarvia, junto a Vila Real de Santo António.

A apreensão resultou de uma ação de patrulha e vigilância marítima a sul da barra do Rio Guadiana, em águas territoriais portuguesas, especificou aquela autoridade em comunicado.

O produto estupefaciente estava acomodado em 21 fardos, totalizando cerca de 876 quilogramas.

JPC // MAD

Lusa/Fim.