De acordo com os dados do relatório sobre a população do Instituto Nacional de Estatísticas (INE) de Cabo Verde, dos 491.233 residentes recenseados no território censo de 2021, 465.285 (94,7%) só tinham nacionalidade cabo-verdiana, percentagem que em 2010 era de 93,6%.

Segundo os dados finais do quinto Recenseamento Geral da População e Habitação (RGPH-2021), 14.829 cabo-verdianos (3% da população residente) tinham dupla nacionalidade, percentagem que quase duplicou face a 2010 (1,7% do total). Desses, 9.669 (65,2%) declararam que tinham como primeira nacionalidade Cabo Verde e 5.160 (34,8%) um país estrangeiro.

O estudo do INE concluiu que 54,3% dos cabo-verdianos com dupla nacionalidade tinham também a portuguesa, equivalente a pouco mais de 8.000, seguindo-se as nacionalidades norte-americana (8,9%), são-tomense (7,1%), angolana (4,6%) e bissau-guineense (4,3%).

À data da realização RGPH-2021, 2,2% da população residente tinha apenas nacionalidade estrangeira, metade dos 4,4% registados em 2010.

Cabo Verde tinha, em 2021, uma população residente de 491.233 pessoas, uma ligeira redução face a 2010, segundo dados definitivos do quinto RGPH-2021, mas muito abaixo das estimativas, que apontavam para mais de meio milhão de habitantes. Além disso, estima-se que vivam foram do arquipélago, sobretudo em Portugal e nos Estados Unidos da América, cerca de um milhão de cabo-verdianos e descendentes.

O RGPH-2021 de Cabo Verde, a maior operação estatística do arquipélago, ao envolver cerca de 2.000 profissionais, decorreu no terreno, com a recolha de dados totalmente em formato digital, de 16 de junho a 07 de julho de 2021.

Em agosto seguinte, na apresentação dos dados então provisórios, o INE referiu que tinham sido recenseados na operação 483.628 habitantes, o que seria uma redução de 1,6% face ao recenseamento realizado em 2010, passando ainda a contabilizar mais homens do que mulheres.

Cabo Verde já realizou quatro recenseamentos após a independência, em 1980, 1990, 2000 e 2010. No anterior realizado, em 2010, a população residente no arquipélago então contabilizada foi de 491.875 pessoas, 117.289 agregados familiares, além de 114.297 edifícios e 141.761 alojamentos.

Este quinto Recenseamento Geral da População e Habitação deveria ter ocorrido em 2020, mas foi adiado para o ano seguinte, face à pandemia de covid-19.

Segundo o INE, está prevista a divulgação de 40 publicações, sendo 24 volumes estatísticos, dados brutos, e 16 volumes de análise sobre temas variados e estudos temáticos, com base nesta operação de recenseamento.

