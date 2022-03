"Em Portugal estão inscritos no total 856" eleitores, disse a diplomata, explicando que os timorenses poderão votar na embaixada em Lisboa ou no consulado do Porto, entre as 07:00 e as 15:00 de sábado.

Questionada sobre as expetativas da embaixada em relação à participação dos timorenses residentes em Portugal nas eleições, Isabel Guterres disse não poder antecipar.

"Esperamos que todos apareçam no sábado para votar. (...) É uma oportunidade para todos decidirem, é a voz deles", afirmou.

Também em Timor-Leste, assim como nos postos diplomáticos do resto do mundo, as urnas abrem às 07:00 de sábado (22:00 de sexta-feira, hora de Lisboa) e fecham às 15:00, hora local (06:00, hora de Lisboa).

Estas serão as maiores eleições de sempre no país, com um número recorde de candidatos (16), de eleitores (859.613) e de estações de voto no país (1.500), a que se somam centros de votação em cinco países.

Além dos dois centros de votação em Portugal, haverá ainda locais de votação na Austrália (três), Coreia do Sul (um), Inglaterra (dois), Irlanda do Norte (um).

Estas são também as eleições com mais mulheres a apresentarem-se e será a estreia de 12 candidatos que nunca se apresentaram nas presidenciais, fazendo aumentar para 35 o total de timorenses que já foram candidatos desde as primeiras eleições, em 2002, que foram também as com menos candidatos, apenas dois: Francisco Xavier do Amaral e Xanana Gusmão.

O candidato com mais experiência é o atual chefe de Estado, Francisco Guterres Lú-Olo, cuja recandidatura é a quarta a eleições para o chefe de Estado, depois de 2007 e 2012, quando passou à segunda volta e foi derrotado, e 2017, ano em que foi eleito à primeira volta.

Segue-se José Ramos-Horta, que concorre pela terceira vez, depois de 2007, em que venceu à segunda volta e de 2012 em que não passou à segunda volta.

FPA (ASP) // VM

Lusa/Fim